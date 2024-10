Anteprima24.it - FOTO/ “Conbipel”: colpo nel cuore dell’occupazione femminile

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Si apre una nuova vertenza in Irpinia, stavolta tutta al, con nove donne che saranno licenziati a causa della chiusura delladi Atripalda. Dopo 20 anni il gruppo-BTCX abbandona il Mezzogiorno e per questo la Cgil con la nuova Segretaria Italia D’Acierno e il responsabile della FILCAMS Avellino-Benevento Luigi Ambrosone, questa mattina è scesa in piazza. Un volantinaggio per informare i cittadini su quanto sta accadendo, “una vertenza che si aggiunge alle altre che viviamo in Irpinia” incalza la D’Acierno. “che colpisce nove famiglie, nove lavoratrici che dalla sera alla mattina, senza una ufficialità, ma ufficiosamente vengono a conoscenza per vie traverse che il loro sito è uno di 17 che verranno chiusi entro il 2025.