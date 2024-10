Formula 1, oggi il Gp di Austin: orario e dove vederlo (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Max Verstappen contro tutti. Dopo la pausa torna la Formula 1, che nella serata di oggi, 20 ottobre, scenderà in pista ad Austin. Negli Stati Uniti Max cerca l'allungo in classifica su Lando Norris, primo inseguitore, mentre la Red Bull spera di recuperare il distacco dalla McLaren nella classifica costruttori. Lontane le Ferrari, che Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Max Verstappen contro tutti. Dopo la pausa torna la1, che nella serata di, 20 ottobre, scenderà in pista ad. Negli Stati Uniti Max cerca l'allungo in classifica su Lando Norris, primo inseguitore, mentre la Red Bull spera di recuperare il distacco dalla McLaren nella classifica costruttori. Lontane le Ferrari, che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formula1 - Leclerc : ” In qualifica ho sbagliato - oggi non ho rimpianti” - it. “Oggi – continua – era una gara da missione-rimonta e direi che ce la siamo cavata bene. Roma, 22 set. Oltre che con una qualifica migliore, forse avremmo potuto fare qualcosa in più nell’eventualità di una Safety Car ma poi non è detto. Non voglio usare altri termini altrimenti mi sanzionano e finisco a fare i lavori socialmente utili con Verstappen”. (Ildenaro.it)

Formula 1 oggi - orari TV del GP Singapore su TV8 e Sky e dove vederlo : Norris in pole - Ferrari a caccia di rimonta - La diretta della gara del GP di Singapore di F1 in calendario oggi: gli aggiornamenti live. Leclerc e Sainz sfidano le McLaren e Verstappen per il podio.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Formula 1 - oggi le qualifiche del GP Singapore : orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming - Ferrari per la pole - Le qualifiche del GP Singapore di Formula 1: Ferrari e RedBull si sfidano per la pole della gara di domani. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.Continua a leggere . (Fanpage.it)