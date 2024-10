Entella, pareggio con polemiche contro la Vis Pesaro (Di domenica 20 ottobre 2024) Finisce in parità 1-1 tra le protese ospiti la gara tra Entella e Vis Pesaro. I chiavaresi non riescono così a prendersi la quarta vittoria di fila ma restano in piena zona playoff, sul gol del pari di Marconi però sono vibranti le proteste dei calciatori avversari per un possibile fuorigioco Europa.today.it - Entella, pareggio con polemiche contro la Vis Pesaro Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Finisce in parità 1-1 tra le protese ospiti la gara trae Vis. I chiavaresi non riescono così a prendersi la quarta vittoria di fila ma restano in piena zona playoff, sul gol del pari di Marconi però sono vibranti le proteste dei calciatori avversari per un possibile fuorigioco

