Gaeta.it - Emergenza maltempo in Italia: il Servizio Nazionale di protezione civile attiva misure straordinarie

(Di domenica 20 ottobre 2024) L'sta affrontando un'eccezionale ondata diche ha colpito in particolare il Nord del paese, creando situazioni die criticità in molte aree. Ildellalmente impegnato nella gestione e nel coordinamento degli interventi necessari a far fronte a questa situazione. Le autorità competenti hanno rilevato l'importanza di un monitoraggio costante e di una risposta tempestiva per garantire la sicurezza dei cittadini e minimizzare i danni. Attività deldiIldella, sotto la direzione del capo dipartimento Fabio Ciciliano, è stato mobilitato per affrontare le sfide poste dalla grave situazione meteorologica.