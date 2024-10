È morto Adamo Dionisi, l’attore di Suburra ed ex capo ultrà della Lazio aveva 59 anni (Di domenica 20 ottobre 2024) È morto Adamo Dionisi, interprete del boss Manfredi Anacleti nella serie Suburra. aveva 59 anni. La scoperta della passione della recitazione nel carcere di Rebibbia, dove ha scontato una pena per alcune vicende legate alla droga. In passato fu uno capo ultras della Lazio. Fanpage.it - È morto Adamo Dionisi, l’attore di Suburra ed ex capo ultrà della Lazio aveva 59 anni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) È, interprete del boss Manfredi Anacleti nella serie59. La scopertapassionerecitazione nel carcere di Rebibbia, dove ha scontato una pena per alcune vicende legate alla droga. In passato fu unoultras

Morto Adamo Dionisi di Suburra : causa decesso - età e carriera - La figura di Manfredi Anacleti rimarrà sempre legata all'immaginario collettivo come uno dei villain più memorabili delle serie italiane. Nel 2017, durante una vacanza a Viterbo, fu arrestato per un'aggressione all'ex fidanzata e per aver danneggiato una camera d'albergo. Questo film segnò l'inizio di un lungo percorso artistico che lo vide interpretare ruoli in varie produzioni ... (Tvpertutti.it)

Adamo Dionisi - morto l’attore di Suburra : aveva 59 anni - it. Tra i suoi lavori più recenti impossibile non citare Martedì e Venerdì (2024) e Enea (2023), oltre a partecipazioni a film come Morrison (2021), The Shift (2020), Famosa (2019) e Dogman (extended version) (2018). Ha infine fatto parte anche dei cast di Brutti e Cattivi (2017) e Good Morning Aman (2009), mentre nel 2008 era apparso in Chi Nasce Tondo. (Biccy.it)

Lutto per il cinema - morto a 59 anni Adamo Dionisi : una vita da film - dal carcere al successo con "Suburra" - mi mancherai amico mio. Sono senza parole, solo un grande dispiacere e dolore, mi ricordo quando ci siamo incontrati l'ultima volta, ci eravamo ripromessi di andare a cena fuori tra un abbraccio e l'altro. Per questo adesso dedico parte della mia vita ad aiutare gli ultimi, come nella campagna di sensibilizzazione "Belli come il Sole" per i bambini detenuti". (Liberoquotidiano.it)