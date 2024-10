Chi era Adamo Dionisi, l’attore di Suburra che iniziò a recitare in carcere (Di domenica 20 ottobre 2024) Proprio nei giorni in cui Roma celebra la sua Festa del Cinema è morto uno dei più complessi e sfaccettati attori nati nella capitale. Si è spento a 59 anni Adamo Dionisi, noto al grande pubblico come il boss Manfredi Anacleti del film cult Suburra. Dionisi è deceduto all’ospedale Fatebenefratelli, dove si trovava ricoverato a causa di una malattia da poco scoperta. Adamo Dionisi, il passato difficile e la rinascita Adamo Dionisi divenne attore per caso, per istinto e spirito di sopravvivenza. Nato a Roma il 30 settembre 1965, la passione per il calcio lo portò sulla strada sbagliata. Fu capo degli Irriducibili, un gruppo ultrà della Lazio, disturbando le partite dello stadio Olimpico con cori e striscioni dal contenuto scorretto. Nel 2001 fu arrestato e condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, scontò la sua condanna al carcere di Rebibbia. Ed è proprio qui che tutto cambiò. Dilei.it - Chi era Adamo Dionisi, l’attore di Suburra che iniziò a recitare in carcere Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Proprio nei giorni in cui Roma celebra la sua Festa del Cinema è morto uno dei più complessi e sfaccettati attori nati nella capitale. Si è spento a 59 anni, noto al grande pubblico come il boss Manfredi Anacleti del film cultè deceduto all’ospedale Fatebenefratelli, dove si trovava ricoverato a causa di una malattia da poco scoperta., il passato difficile e la rinascitadivenne attore per caso, per istinto e spirito di sopravvivenza. Nato a Roma il 30 settembre 1965, la passione per il calcio lo portò sulla strada sbagliata. Fu capo degli Irriducibili, un gruppo ultrà della Lazio, disturbando le partite dello stadio Olimpico con cori e striscioni dal contenuto scorretto. Nel 2001 fu arrestato e condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, scontò la sua condanna aldi Rebibbia. Ed è proprio qui che tutto cambiò.

È morto a 59 anni Adamo Dionisi - il boss Manfredi di Suburra : il passato da capo ultrà degli Irriducibili della Lazio - l'arresto per droga e la recitazione scoperta a Rebibbia - Del resto Dionisi è stato per anni capo ultrà degli Irriducibili della Lazio ed è stato arrestato per reati di droga nel 2001. Addio ad Adamo Dionisi, l'attore romano ex ultras ed ex detenuto che nel film Suburra interpreta il boss Manfredi Anacleti. A Rebibbia trovò però la via della recitazione grazie a un corso teatrale.

Adamo Dionisi - luci e ombre del celebre attore : gli anni in curva - il teatro e il cinema come salvezza dal carcere - L'interpretazione più celebre è quella di Manfredi Anacleti, prima in Suburra il film, poi nell'omonima serie. L'interprete comunque non rinnegava mai quegli anni: un passato di cui conservava la fede laziale e qualche amicizia finita nel mirino delle autorità. Adamo Dionisi è morto a 59 anni dopo aver provato a sconfiggere una malattia che aveva scoperto relativamente da poco, proprio lui che a ...

Morto Adamo Dionisi - l'attore di Suburra aveva 59 anni - Il suo esordio è nel film 'Chi nasce tondo…' (2008), che ha anche co-sceneggiato. Tra le serie tv, è apparso nel cast anche di Rocco Schiavone. Se nel 2017 era stato nuovamente arresto, per un caso di violenza nei confronti dell'ex moglie, la sua carriera di attore non aveva comunque subito soste.