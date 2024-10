Cesenatico allagata: in tilt il sistema fognario, aperte le porte Vinciane (Di domenica 20 ottobre 2024) Cesenatico (Cesena), 20 ottobre 2024 – L’ennesima alluvione che ha colpito l’Emilia (in primis Bologna) e anche la Romagna di sabato hanno causato allagamenti e danni in tutta la riviera. A Cesenatico si sono verificati allagamenti sul lungomare, dove molti negozi e locali sono finiti sott’acqua, perché le fogne bianche non sono riuscite a smaltire i 15 centimetri di pioggia caduti in poche ore come risulta da un pluviometro collocato nelle prime campagne, e soprattutto i quasi 19 centimetri precipitati nella zona mare (per la precisione 187 millimetri). Ilrestodelcarlino.it - Cesenatico allagata: in tilt il sistema fognario, aperte le porte Vinciane Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 20 ottobre 2024)(Cesena), 20 ottobre 2024 – L’ennesima alluvione che ha colpito l’Emilia (in primis Bologna) e anche la Romagna di sabato hanno causato allagamenti e danni in tutta la riviera. Asi sono verificati allagamenti sul lungomare, dove molti negozi e locali sono finiti sott’acqua, perché le fogne bianche non sono riuscite a smaltire i 15 centimetri di pioggia caduti in poche ore come risulta da un pluviometro collocato nelle prime campagne, e soprattutto i quasi 19 centimetri precipitati nella zona mare (per la precisione 187 millimetri).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Notte di tensione a Cesenatico : allagamenti su strade e abitazioni - centinaia di segnalazioni - Mentre oggi è in vigore l'allerta 'arancione' per criticità idraulica, frane e piene dei corsi minori, si passa alla. . . Sono continuate per tutta la notte le attività al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di Cesenatico, dove ieri il maltempo ha creato gravissimi danni in tutta la città. (Cesenatoday.it)

Maltempo - pioggia incessante : interventi dei Vigili del fuoco per cantine allagate a Ronta. Allagamenti a Cesenatico - Pioggia incessante da diverse ore, sul territorio è stata emessa una allerta "arancione" per il rischio di piene dei fiumi e frane, in base alle previsioni il fenomeno è destinato ad aumentare nelle prossime ore. Intanto nel pomeriggio di martedì si registrano i primi interventi dei Vigili del... (Cesenatoday.it)