Catastrofe Lecce esonero Gotti | il sostituto è già pronto

(Di domenica 20 ottobre 2024) Domenica da dimenticare per i tifosi delche hanno visto la propria squadra perdere per 6-0 in casa contro la Fiorentina con i salentini che sprofondano in piena zona retrocessione. Durissimo ko per ilche al Via del Mare perde per 6-0 in casa contro la Fiorentina in una partita fortemente condizionata dall’espulsione di Gallo giunta sul risultato di 0-2. A rischioora Luca. Lucaa rischioal(LaPresse) – serieanews.comBrutta sconfitta per il, la terza consecutiva in campionato con i salentini che sono stati in grado di conquistare solamente due punti nelle ultime cinque giornate di campionato. Un trend negativo che ha portato la squadra a scendere in piena zona retrocessione con la dirigenza che sta valutando il cambio di allenatore in queste ore.