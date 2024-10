Camper in fiamme a Santa Maria Capua Vetere, l’allarme dei residenti (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise, è intervenuta nel comune di Santa Maria Capua Vetere, allertata dai residenti che vedevano uscire delle fiamme da un Camper parcheggiato in una proprietà privata. Giunti sul posto, i vigili del fuoco subito hanno circoscritto e spento l’incendio, che aveva interessato l’intero veicolo, evitando che le fiamme si propagassero sia all’abitazione vicina che al capannone confinante di un caseificio. Sul posto è intervenuta anche un’autobotte dalla sede centrale del comando. Spento l’incendio, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’intera zona. L'articolo Camper in fiamme a Santa Maria Capua Vetere, l’allarme dei residenti proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Camper in fiamme a Santa Maria Capua Vetere, l’allarme dei residenti Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise, è intervenuta nel comune di, allertata daiche vedevano uscire delleda unparcheggiato in una proprietà privata. Giunti sul posto, i vigili del fuoco subito hanno circoscritto e spento l’incendio, che aveva interessato l’intero veicolo, evitando che lesi propagassero sia all’abitazione vicina che al capannone confinante di un caseificio. Sul posto è intervenuta anche un’autobotte dalla sede centrale del comando. Spento l’incendio, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’intera zona. L'articoloindeiproviene da Anteprima24.it.

