Calcio il Napoli consolida la vetta

(Di domenica 20 ottobre 2024) 14.26 Ilfatica, malacon un successo di misura a Empoli (0-1). Partita decisa da un episodio,i toscani giocano un'ottima partita. Nel primo tempo padroni di casa pimpanti, le occasioni sono tutte per loro con Esposito, Pezzella e Colombo.Conte è nervoso in panchina perchè la sua squadra è messa sotto pressione dalla formazione di D'Aversa. Nella ripresa il ritmo cala, ecco l'episodio decisivo: per un fallo di Anjorin su Politano l'arbitro Abisso assegna un rigore ai partenopei (63').Kvarashkelia trasforma