Caduta dall'alto sui cantieri: a Bergamo incontro sulla gestione del rischio

Venerdì (20 ottobre) nella sala Lombardia nella sede di ATS Bergamo ha avuto luogo il convegno "l'efficacia delle azioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nella gestione del rischio di Caduta dall'alto". Un incontro organizzato da ATS Bergamo e realizzato con l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Bergamo. Il Convegno è stata l'occasione per incontrare i professionisti, con la finalità di affrontare l'importante tematica della gestione del rischio di Caduta dall'alto, attraverso l'esame delle criticità riscontrate durante l'attività di vigilanza di ATS, condividendo soluzioni e buone prassi.

Caduta di Marco Bezzecchi nella Sprint di MotoGP : aggiornamenti dall’ospedale - Facebook WhatsApp Twitter Un momento di grande tensione ha contrassegnato la Sprint di MotoGP di questo fine settimana, quando il pilota italiano Marco Bezzecchi è stato coinvolto in una caduta che lo ha costretto a recarsi in ospedale per accertamenti. La sua giovane età e la determinazione dimostrata nei precedenti appuntamenti potrebbero giocare a suo favore, permettendogli di recuperare ... (Gaeta.it)

Liam Payne - perché è morto l'ex degli One Direction. L'esito dell'autopsia : «Fatali i traumi riportati nella caduta dal terzo piano» - Il cantante Liam Payne, ex membro del gruppo britannico One Direction, è morto a causa dei traumi riportati per la caduta dal terzo piano dell'hotel Casa Sur di Buenos Aires dove era... (Leggo.it)

Morte Liam Payne - arrivano i risultati dell’autopsia : “Fatali i traumi riportati nella caduta” - Simon Cowell, il giudice che lanciò gli One Direction a XFactor UK, ha scelto di interrompere le riprese di Britain’s Got Talent per ricordare il cantante. LaPresse Il ricordo delle star Nelle scorse ore molte star hanno deciso di ricordare Payne. Inoltre, all’interno della stanza dell’hotel, gli agenti hanno trovato tracce di sostanze stupefacenti e alcol, suggerendo che Payne avrebbe potuto ... (Thesocialpost.it)