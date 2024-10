Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19, il clamoroso retroscena: “Scontro molto forte tra Alan Friedman e lo staff, cosa molto grave e delicata”

(Di domenica 20 ottobre 2024) È andata in onda ieri sera la quarta puntata dicon le, lo show di Milly Carlucci giunto alla sua diciannovesima edizione. La diretta è iniziata con lo spareggio per l’eliminazione finale frae Sonia Bruganelli. Ballottaggio poi vinto dal giornalista statunitense. L’ex opinionista è comunque rimasta in gara grazie alla wild card assegnata da Sara Di Vaira. Prima della puntata, Davide Maggio su X aveva lasciato intendere che fra i due concorrenti sarebbe uscitoper un motivo che se non fosse stato rivelato in diretta l’avrebbe poi rivelato lui: Ho la sensazione che stasera esca. E spero che Milly stasera dica reale motivo per il quale usciràaltrimenti lo dirò io.