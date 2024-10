Arsenal: tutto quello che Mikel Arteta ha detto nella sua conferenza stampa dopo il cartellino rosso di William Saliba contro il Bournemouth (Di domenica 20 ottobre 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Altro cartellino rosso dell’Arsenal, questa volta per William Saliba, e l’allenatore Mikel Arteta ha detto la sua sulla decisione. I Gunners hanno perso il loro difensore centrale francese al 29? dello scontro contro il Bournemouth, dopo che si era ritenuto che avesse abbattuto l’attaccante Evanilson e impedito una chiara occasione da gol. L’arbitro Robert Jones originariamente aveva ammonito Saliba ma, dopo un intervento del VAR Jarred Gillett, gli è stato mostrato un cartellino rosso diretto. Questa è la terza volta in questa stagione che l’Arsenal si riduce a 10 uomini in sole otto partite giocate. Declan Rice ha ricevuto un secondo cartellino giallo in casa contro Brighton e Hove Albion per quello che si riteneva ritardasse la ripresa, in un incidente molto controverso a sole tre partite dall’inizio della stagione. Justcalcio.com - Arsenal: tutto quello che Mikel Arteta ha detto nella sua conferenza stampa dopo il cartellino rosso di William Saliba contro il Bournemouth Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Altrodell’, questa volta per, e l’allenatorehala sua sulla decisione. I Gunners hanno perso il loro difensore centrale francese al 29? dello silche si era ritenuto che avesse abbattuto l’attaccante Evanilson e impedito una chiara occasione da gol. L’arbitro Robert Jones originariamente aveva ammonitoma,un intervento del VAR Jarred Gillett, gli è stato mostrato undiretto. Questa è la terza volta in questa stagione che l’si riduce a 10 uomini in sole otto partite giocate. Declan Rice ha ricevuto un secondogiallo in casaBrighton e Hove Albion perche si riteneva ritardasse la ripresa, in un incidente moltoverso a sole tre partite dall’inizio della stagione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pep Guardiola chiede chiarezza a Mikel Arteta mentre la rivalità si intensifica - Ma Arteta ha risposto martedì nella sua conferenza stampa, lasciando intendere che anche il City è colpevole di usare le cosiddette “arti oscure”. Arteta, che in precedenza aveva lavorato con Guardiola, ha dichiarato: “Ci sono stato [at City] prima ero lì per quattro anni”. “Dobbiamo provocare l’avversario, spingerlo. (Justcalcio.com)

Il manager dell’Arsenal Mikel Arteta : “Sarei molto stupido” se non imparassi dalle partite del Manchester City - Il tecnico dell’Arsenal ha fatto un netto paragone tra il modo in cui la sua squadra ha gestito questa volta quell’espulsione e quello in cui ne ha subite cinque dopo il cartellino rosso di Granit Xhaka nella sconfitta per 5-0 contro il City nel 2022. VIDEO Come i 10 uomini dell’Arsenal hanno quasi compiuto l’impossibile contro il Manchester City Ciò potrebbe rappresentare un miglioramento ... (Justcalcio.com)

La stella del Bayern Monaco è interessata al trasferimento all’Arsenal - un’importante spinta per Mikel Arteta - Il gigante tedesco del Bayern Monaco è interessato a lasciare che il giocatore lasci il club quest’estate. Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’Arsenal spera di proseguire con i suoi trasferimenti quest’estate, con sole tre settimane rimaste nella finestra di mercato. Quest’estate hanno ingaggiato Michael Olise dal Crystal Palace, che dovrebbe ottenere un posto da titolare sulla ... (Justcalcio.com)