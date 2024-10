Argos Tc Padova esce a testa alta dallo scontro con le campionesse di Palermo (Di domenica 20 ottobre 2024) La giornata era iniziata bene con Isabella Maria Serban del Tc Padova che rintuzzava bene i colpi della spagnola Marina Bassols I Ribera, ma i punti che contavano, quelli più pesati andavano a favore della n°113 mondiale. Risultato 6/1 6/4 per Palermo. Nell’altro campo la rumena del Tc Padova era Padovaoggi.it - Argos Tc Padova esce a testa alta dallo scontro con le campionesse di Palermo Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La giornata era iniziata bene con Isabella Maria Serban del Tcche rintuzzava bene i colpi della spagnola Marina Bassols I Ribera, ma i punti che contavano, quelli più pesati andavano a favore della n°113 mondiale. Risultato 6/1 6/4 per. Nell’altro campo la rumena del Tcera

Concluso il G7 di Veterinaria a Padova : «Useremo meno antibiotici per il benessere degli animali» - "Una parola ricorrente durante i nostri lavori é stata "trust", fiducia, perché i Paesi del G7 hanno chiaro il loro ruolo di leader nel proporre a livello globale le migliori pratiche per garantire la salute ed il benessere animale e la sicurezza alimentare, affinché il commercio di prodotti... (Padovaoggi.it)

Alba Vitæ 2023 : La solidarietà si unisce al vino in un’iniziativa benefica a Padova - Il sostegno alla Fattoria Sociale Fuori di Campo non è solo un gesto di solidarietà , ma un impegno concreto per migliorare il tessuto sociale della comunità . Ultimo aggiornamento il 16 Ottobre 2024 da Elisabetta Cina Facebook WhatsApp Twitter . Roberto Baldo, uno dei fondatori del gruppo e responsabile del progetto Fuori di Campo, ha sottolineato l’importanza di un ambiente in cui le ... (Gaeta.it)

Pioggia di soldi per le fusioni tra Comuni : a beneficiarne anche quelli padovani - Mentre la Legge di Bilancio potrebbe portare nuovi tagli alle risorse, giunge una buona notizia per gli enti locali: il Ministero dell’Interno ha infatti definito i contributi 2024 per le fusioni dei Comuni. Secondo l’analisi della Fondazione Think Tank Nord Est, in Veneto arriveranno più di 13... (Padovaoggi.it)