Allerta alluvioni in Emilia-Romagna | l’esondazione dei fiumi si propaga da Bologna a Piacenza

Un grave evento meteorologico ha colpito l'Emilia-Romagna, provocando un allagamento su larga scala. La situazione è particolarmente critica per l'area metropolitana di Bologna, dove le autorità locali stanno monitorando attentamente l'evoluzione del fenomeno. Diversi comuni dell'Emilia-Romagna, tra cui Ravenna, Modena, Reggio Emilia e Piacenza, sono stati coinvolti nell'emergenza. La presidente facente funzione della Regione, Irene Priolo, ha sollecitato la popolazione a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dai sindaci delle rispettive città. Le criticità nell'area metropolitana di Bologna Negli ultimi giorni, il fiume Reno ha mostrato segni di grave stress idrico, con numerosi affluenti che hanno superato la soglia di criticità.

