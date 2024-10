Aggressione a Cerveteri: due quarantenni coinvolti in un agguato ai danni di un giovane (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza ha scosso Cerveteri, dove un ragazzo di 26 anni è stato aggredito all’interno di un bar in piazza Aldo Moro. La situazione ha richiesto l’intervento dell’ambulanza e ha portato alla condanna sociale dell’azione violenta, ritenuta non una semplice rissa, ma un vero e proprio agguato. La Polizia Locale sta già indagando sull’accaduto, avvalendosi della registrazione delle telecamere di sorveglianza che avrebbero fornito informazioni cruciali per identificare i responsabili. L’Aggressione: dinamica e conseguenze L’Aggressione è avvenuta nell’ora di pranzo di venerdì, intorno alle 14.30. Un’auto ha fatto segno al ragazzo di 26 anni, il quale ha intuito di essere seguito. In un tentativo disperato di sfuggire ai suoi aggressori, il giovane è entrato in un bar situato nella centralissima piazza Aldo Moro. Gaeta.it - Aggressione a Cerveteri: due quarantenni coinvolti in un agguato ai danni di un giovane Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza ha scosso, dove un ragazzo di 26 anni è stato aggredito all’interno di un bar in piazza Aldo Moro. La situazione ha richiesto l’intervento dell’ambulanza e ha portato alla condanna sociale dell’azione violenta, ritenuta non una semplice rissa, ma un vero e proprio. La Polizia Locale sta già indagando sull’accaduto, avvalendosi della registrazione delle telecamere di sorveglianza che avrebbero fornito informazioni cruciali per identificare i responsabili. L’: dinamica e conseguenze L’è avvenuta nell’ora di pranzo di venerdì, intorno alle 14.30. Un’auto ha fatto segno al ragazzo di 26 anni, il quale ha intuito di essere seguito. In un tentativo disperato di sfuggire ai suoi aggressori, ilè entrato in un bar situato nella centralissima piazza Aldo Moro.

