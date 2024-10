Adamo Dionisi, morto l'attore di Suburra: aveva 59 anni (Di domenica 20 ottobre 2024) Addio ad Adamo Dionisi. Grave lutto nel mondo del cinema. L'attore conosciuto da molti come il boss Manfredi Anacleti di Suburra, si è spento a 59 anni. A ucciderlo è stata una Leggo.it - Adamo Dionisi, morto l'attore di Suburra: aveva 59 anni Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Addio ad. Grave lutto nel mondo del cinema. L'conosciuto da molti come il boss Manfredi Anacleti di, si è spento a 59. A ucciderlo è stata una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lutto nel cinema - morto a soli 59 anni l’attore Adamo Dionisi - Adamo Dionisi è morto a seguito di una lunga malattia: era conosciuto soprattutto per aver interpretato il boss Manfredi Anacleti in Suburra È arrivata questa mattina, come un fulmine a ciel sereno, la notizia che ha sconvolto il mondo del cinema internazionale e ancora più in particolare italiano. (Cityrumors.it)