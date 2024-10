Vandali distruggono finestrini e lunotti di 13 auto in fila posteggiate in centro. I cittadini infuriati: «Più videocamere di sorveglianza» (Di sabato 19 ottobre 2024) PADOVA - Vandali nuovamente in azione l'altra notte in via Loredan. Sono state ben tredici le auto parcheggiate lungo il Piovego delle quali sono stati infranti finestrini e lunotti. In alcuni Ilgazzettino.it - Vandali distruggono finestrini e lunotti di 13 auto in fila posteggiate in centro. I cittadini infuriati: «Più videocamere di sorveglianza» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) PADOVA -nuovamente in azione l'altra notte in via Loredan. Sono state ben tredici leparcheggiate lungo il Piovego delle quali sono stati infranti. In alcuni

Furti alle auto e finestrini distrutti - Villa Costanza ostaggio dei vandali - Una via crucis per gli automobilisti che hanno trovato le loro auto danneggiate e violate. A segnalare la nuova incursione messa a segno probabilmente nella notte fra venerdì e sabato, alcuni lettori che si sono trovati in strada ieri mattina e hanno dato una mano ad alcuni automobilisti a togliere i frammenti dei cristalli dall’abitacolo prima di mettere in moto la vettura e andare a cercare, ... (Lanazione.it)

Finestrini e specchietti in pezzi - raid vandalico sulle auto in sosta - Raid vandalico nella notte tra domenica e lunedì a Vittorio Veneto. Una persona, in via di identificazione, ha danneggiato pesantemente cinque autovetture che si trovavano parcheggiate tra via Manin, via Da Ponte e via Galilei. Gli atti vandalici, consistiti nella rottura di cristalli e degli... (Trevisotoday.it)

Parabrezza e finestrini dipinti di rosso : vandalizzata nella notte l'auto di Antonio Berardi - Parabrezza e finestrini dipinti di rosso. . E' un atto vandalico in piena regola quello che, la notte del 7 settembre, ha interessato l'auto del consigliere comunale di San Nicandro Garganico, Antonio Berardi. L'episodio verrà segnalato questa mattina ai carabinieri, ai quali spetterà il compito. (Foggiatoday.it)