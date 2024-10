"Usò indebitamente la carta bancomat prelevano 500 euro": arrestata una 32enne (Di sabato 19 ottobre 2024) Usò più volte, ma indebitamente, la carta bancomat di un'altra persona, prelevando complessivamente circa 500 euro. Era il 2016 e tutto accadeva a Caltanissetta. Nei giorni scorsi è stata arrestata, dai poliziotti del commissariato di Canicattì, perché deve scontare due anni di detenzione. Ha 32 Agrigentonotizie.it - "Usò indebitamente la carta bancomat prelevano 500 euro": arrestata una 32enne Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Usò più volte, ma, ladi un'altra persona, prelevando complessivamente circa 500. Era il 2016 e tutto accadeva a Caltanissetta. Nei giorni scorsi è stata, dai poliziotti del commissariato di Canicattì, perché deve scontare due anni di detenzione. Ha 32

