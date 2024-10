Usa 2024, Harris: “Trump è concentrato solo su se stesso” (Di sabato 19 ottobre 2024) Kamala Harris all’attacco di Donald Trump durante un comizio a Grand Rapids, nel Michigan. “Non ha un piano per affrontare i bisogni del popolo americano. E, come abbiamo visto, è concentrato solo su se stesso”, ha detto la candidata democratica alla Casa Bianca. “Ora si sottrae ai dibattiti e cancella le interviste. Ma dai E sentite questa. Il suo stesso team di campagna ha recentemente affermato che è a causa della stanchezza. Beh, se si è esausti in campagna elettorale, ci si chiede se si è in grado di svolgere il lavoro più difficile del mondo. Per tutti questi motivi e altri ancora, siamo qui perché sappiamo che è ora di voltare pagina. È tempo di voltare pagina perché l’America è pronta a tracciare una nuova strada. L’America è pronta per una nuova e ottimistica generazione di leader”, ha aggiunto Harris. Lapresse.it - Usa 2024, Harris: “Trump è concentrato solo su se stesso” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Kamalaall’attacco di Donalddurante un comizio a Grand Rapids, nel Michigan. “Non ha un piano per affrontare i bisogni del popolo americano. E, come abbiamo visto, èsu se”, ha detto la candidata democratica alla Casa Bianca. “Ora si sottrae ai dibattiti e cancella le interviste. Ma dai E sentite questa. Il suoteam di campagna ha recentemente affermato che è a causa della stanchezza. Beh, se si è esausti in campagna elettorale, ci si chiede se si è in grado di svolgere il lavoro più difficile del mondo. Per tutti questi motivi e altri ancora, siamo qui perché sappiamo che è ora di voltare pagina. È tempo di voltare pagina perché l’America è pronta a tracciare una nuova strada. L’America è pronta per una nuova e ottimistica generazione di leader”, ha aggiunto

