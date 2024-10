Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 19-10-2024 ore 08:10

(Di sabato 19 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la sezione immigrazione del tribunale dinon ha convalidato nessuno dei 12 trattenimenti nei confronti di altrettanti migranti all’interno del Centro Italiano di permanenza per il rimpatrio di Jader in Albania il provvedimento era stato disposto per il 12 stranieri questura della capitale 17 ottobre i quali fanno parte dei 16 migranti trasferiti in Albania al cpr di Jader secondo punti supporti 12 migranti partiranno sabato oggi sulla nave vedetta della Marina Militare per tornare in Italia provando a Bari potrebbero essere portati in un centro per richiedenti asilo nonostante il loro richiesta di asilo sia stata già respinta nelleore in tanti hanno ancora la possibilità di fare ricorso entro 14 giorni per poter richiedere nuovamente che gli venga riconosciuto questo stato in ...