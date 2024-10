Six Kings Slam 2024, Sinner batte Alcaraz: il montepremi dei due finalisti (Di sabato 19 ottobre 2024) Jannik Sinner supera in rimonta Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam 2024. Partita emozionante e molto combattuta, in cui nessuno dei due finalisti si è risparmiato. Il numero uno al mondo si aggiudica così l’intera posta in palio del torneo di esibizione sul cemento saudita, pari a 6 milioni di dollari, (poco più di 5.5 milioni di euro). Cifra da capogiro, soprattutto se si considera che è quasi il doppio rispetto a quella destinata ai vincitori dei tornei dello Slam. Tutti gli altri partecipanti, finalista compreso, incassano il gettone di partecipazione da 1.5 milioni di dollari, ovvero 1.36 milioni di euro. È questa dunque la cifra guadagnata da Alcaraz, al pari di Medvedev, Rune, Djokovic e Nadal. Six Kings Slam 2024, Sinner batte Alcaraz: il montepremi dei due finalisti SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Janniksupera in rimonta Carlosnella finale del Six. Partita emozionante e molto combattuta, in cui nessuno dei duesi è risparmiato. Il numero uno al mondo si aggiudica così l’intera posta in palio del torneo di esibizione sul cemento saudita, pari a 6 milioni di dollari, (poco più di 5.5 milioni di euro). Cifra da capogiro, soprattutto se si considera che è quasi il doppio rispetto a quella destinata ai vincitori dei tornei dello. Tutti gli altri partecipanti, finalista compreso, incassano il gettone di partecipazione da 1.5 milioni di dollari, ovvero 1.36 milioni di euro. È questa dunque la cifra guadagnata da, al pari di Medvedev, Rune, Djokovic e Nadal. Six: ildei dueSportFace.

