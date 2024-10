Serie A: Juventus-Lazio 1-0 (Di sabato 19 ottobre 2024) Juventus-Lazio 1-0 in un anticipo della ottava giornata del campionato di Serie A. A metà del primo tempo espulso Romagnoli dopo on field review e biancocelesti in 10. A favore dei bianconeri decisivo l'autogol di Gila (85'). Quotidiano.net - Serie A: Juventus-Lazio 1-0 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024)1-0 in un anticipo della ottava giornata del campionato diA. A metà del primo tempo espulso Romagnoli dopo on field review e biancocelesti in 10. A favore dei bianconeri decisivo l'autogol di Gila (85').

Serie A - Juventus-Lazio 1-0 : Motta vince grazie a un autogol di Gila - Grazie a questo successo i bianconeri agganciano momentaneamente il Napoli in testa alla classifica a quota 16. . Da segnalare, per la Juventus, una traversa di Vlahovic. La Lazio resta a 13. La Juventus ha battuto la Lazio 1-0 nell’ottava giornata del campionato di Serie A. La squadra di Marco Baroni ha giocato in 10 per oltre un’ora a causa dell’espulsione di Romagnoli autore di un fallo su ... (Lapresse.it)

