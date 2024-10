Scatto dopo la pioggia: la strada sembra un fiume e il sole sta per sorgere (Di sabato 19 ottobre 2024) FRANCAVILLA FONTANA - Lo Scatto di un lettore dopo la pioggia in contrada Poggio Rizzi a Francavilla Fontana. All'alba la strada sembra un fiume da navigare. ***Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. Dalle Brindisireport.it - Scatto dopo la pioggia: la strada sembra un fiume e il sole sta per sorgere Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) FRANCAVILLA FONTANA - Lodi un lettorelain contrada Poggio Rizzi a Francavilla Fontana. All'alba launda navigare. ***Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. Dalle

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris - Eurolega basket in DIRETTA : serve il riscatto dopo la debacle in Grecia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione – Olympiacos-Milano Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarta giornata di Eurolega 2024-2025 tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas. In linea generale, il primo confronto è arrivato nell’annata 1985-1986, quando c’erano da una parte Dino Meneghin e dall’altra Arvydas Sabonis. (Oasport.it)

Calcio - Ravenna a Imola in cerca di riscatto dopo un deludente avvio di campionato - . Il Ravenna si prepara a sfidare l'Imolese in un derby emiliano-romagnolo che potrebbe segnare un punto di svolta nella stagione dei giallorossi. . L'Imolese, attualmente in ottima forma, arriva alla partita imbattuta da tre turni consecutivi e con una sola sconfitta, subita contro il Tau capolista. (Ravennatoday.it)

Serie A2 : dopo i due ko in campionato - domani la Effe cerca riscatto nella gara rinviata causa Champions. Fortitudo - operazione recupero. Con Orzinuovi è attesa una risposta - In entrambi i casi è inutile e ingiusto, adesso come adesso, fare paragoni con chi c’era prima. Filippo Mazzoni . Giusto dare tempo al tempo a questa nuova Fortitudo e a Cagnardi per lavorare e per dimostrare quel che questa squadra realmente vale. La sfida di domani con Orzinuovi arriva proprio nel momento giusto per lasciarsi subito alle spalle questo inizio negativo, cercando di aprire un ... (Sport.quotidiano.net)