Sangue in pieno giorno a Napoli: 43enne ucciso a colpi d'arma da fuoco (Di sabato 19 ottobre 2024) Un 43enne è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso di Villa Betania, su via Argine. Sarebbe stato ferito e ucciso a colpi d'arma da fuoco. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti sul posto. Non sono ancora state rese note le generalità della vittima.

Napoli - 43enne ucciso a colpi d’arma da fuoco - Le indagini sono in corso per chiarire dinamica e luogo della sparatoria. Si tratta di un 43enne, morto poco dopo il ricovero. I carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti al pronto soccorso di Villa Betania per un uomo ferito. . Non si esclude sia accaduto nel quartiere Ponticelli. (Lapresse.it)

Omicidio a Napoli : un 43enne ucciso nel pomeriggio con colpi d’arma da fuoco - Dettagli sull’omicidio I carabinieri del nucleo radiomobile sono stati allertati in seguito al ferimento dell’uomo e sono intervenuti rapidamente presso il pronto soccorso. Le autorità stanno esaminando video di sorveglianza e intervistando potenziali testimoni per ottenere informazioni utili a chiarire le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento. (Gaeta.it)

Napoli est - colpi di pistola contro 43enne : morto dopo arrivo in ospedale - Si torna a sparare nell’area orientale di Napoli. . Subito è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania dove è poi spirato poco dopo. Un uomo di 43 anni è morto dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco, probabilmente nel quartiere di Ponticelli. Napoli est, colpi di pistola contro 43enne: morto dopo […] L'articolo Napoli est, colpi di pistola contro 43enne: morto ... (Teleclubitalia.it)