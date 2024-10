Gaeta.it - Riconoscimenti Internazionali per Plastic Free Onlus: Ennio Tasciotti e Luca De Gaetano tra i Migliori

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterha recentemente ottenuto due prestigiosiche pongono in evidenza il suo impegno nella battaglia contro l’inquinamento daa e nel campo della ricerca scientifica. Da un lato, il Professorè stato inserito nella lista dei top 1% degli scienziati mondiali dalla Stanford University. Dall’altro, il fondatore e presidente dell’organizzazione,De, è stato selezionato tra i 100manager del 2024 da Forbes. Questi traguardi hanno non solo elevato il profilo dell’associazione, ma hanno anche sottolineato l’importanza della scienza e della sostenibilità nella lotta per un ambiente più sano.