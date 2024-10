"Avetrana", serie imperdibile: Sarah Scazzi, la gelosia di Cosima e Sabrina Misseri e la banalità del male (Di sabato 19 ottobre 2024) Se vi siete appassionati al caso della giovane Sarah Scazzi uccisa ad Avetrana dalla cugina e dalla zia, dovete assolutamente vedere la serie che la Disney ha realizzato sulla vicenda. Diretta dal regista Pippo Mezzapesa, è girata con un espediente particolare: quattro capitoli, ognuno dal punto di vista dei protagonisti principali, la picco Milleunadonna.it - "Avetrana", serie imperdibile: Sarah Scazzi, la gelosia di Cosima e Sabrina Misseri e la banalità del male Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Se vi siete appassionati al caso della giovaneuccisa ad Avetrana dalla cugina e dalla zia, dovete assolutamente vedere lache la Disney ha realizzato sulla vicenda. Diretta dal regista Pippo Mezzapesa, è girata con un espediente particolare: quattro capitoli, ognuno dal punto di vista dei protagonisti principali, la picco

Avetrana - la serie tv sul caso Sarah Scazzi : “Siamo entrati nel profondo della vicenda” - (Adnkronos) – Il cuore pulsante della serie "è stato quello di avvicinarci il più possibile all’umanità di questa storia. Abbiamo… L'articolo Avetrana, la serie tv sul caso Sarah Scazzi: “Siamo entrati nel profondo della vicenda” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

