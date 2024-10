Questi vini sono affinati in luoghi davvero insoliti

Questi vini sono (affi)nati in luoghi davvero insoliti (Di sabato 19 ottobre 2024) Anche l'affinamento del vino, cioè quel mix di processi fisici, chimici e biologici che avvengono nel corso del cosiddetto invecchiamento, è un momento pieno di poesia del settore enologico: ci vuole moltissima cura e, in alcuni casi, tantissimo tempo per permettere a un vino di raggiungere la sua espressione migliore. Questa fase negli anni è diventata oggetto di sperimentazioni e così oggi l’affinamento del vino non avviene solo nelle classiche cantine che possiamo immaginare. Alcuni vini riposano e sognano in luoghi davvero incredibili, ma che comunque devono garantire, al di là dell’eccentricità dell’esperimento, alcune caratteristiche, come una temperatura tutto sommato costante e una bassa esposizione alla luce. Ecco alcuni esempi di affinamenti insoliti che vi lasceranno a bocca aperta. Gqitalia.it - Questi vini sono (affi)nati in luoghi davvero insoliti Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Anche l'affinamento del vino, cioè quel mix di processi fisici, chimici e biologici che avvengono nel corso del cosiddetto invecchiamento, è un momento pieno di poesia del settore enologico: ci vuole moltissima cura e, in alcuni casi, tantissimo tempo per permettere a un vino di raggiungere la sua espressione migliore. Questa fase negli anni è diventata oggetto di sperimentazioni e così oggi l’affinamento del vino non avviene solo nelle classiche cantine che possiamo immaginare. Alcuniriposano e sognano inincredibili, ma che comunque devono garantire, al di là dell’eccentricità dell’esperimento, alcune caratteristiche, come una temperatura tutto sommato costante e una bassa esposizione alla luce. Ecco alcuni esempi di affinamentiche vi lasceranno a bocca aperta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Montecitorio - question time con il ministro Salvini - ROMA – Si svolgerà oggi, 2 ottobre, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. L'articolo Montecitorio, question time con il ministro Salvini sembra essere il primo su L'Opinionista. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponderà a interrogazioni sul progetto di realizzazione della ... (Lopinionista.it)

Vannacci silurato da lepenisti per vertice Patrioti Eu dopo 2 mesi - Salvini : "Mai stato vicepresidente"; il generale al GdI "Questione infima" - Gruppo sovranista di Viktor Orbán, n . Roberto Vannacci, continua il giallo della sua vicepresidenza nei Patrioti per l'Europa che riunisce gli eurodeputati del partito di Marine Le Pen (in netta maggioranza), della spagnola Vox e della Lega per la quale Vannacci è stato eletto con 560mila preferenze. (Ilgiornaleditalia.it)

Questione politica - non giudiziaria. Il processo a Salvini visto da Mayer - In quei giorni convulsi l’allora ministra della Difesa Elisabetta Trenta, consapevole delle gravi implicazioni per la collocazione euro-atlantica dell’ Italia, tentò invano di convincere il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a stoppare la posizione di Salvini, ma la sua rimase una voce isolata nella coalizione di governo giallo-verde. (Formiche.net)