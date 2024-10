Progetto Lazio Blue Route, alla scoperta dei borghi marinari tra storia, archeologia, turismo e 2 siti Unesco (Di sabato 19 ottobre 2024) La Lazio Blue Route diventa una realtà. Alberto Renzi, architetto e progettista della Lazio Blue Route, incaricato dall’Associazione Mar, ha presentato in anteprima lo studio di fattibilità dell’itinerario laziale dedicato ai borghi marinari, centrato sulla realizzazione fisica del suo tratto “pilota” che riguarda il litorale nord del Lazio da Montalto di Castro fino alla Capitale. Alberto Renzi ha inoltre illustrato gli obiettivi del Progetto, sottolineando quali siano le funzioni dei cammini, la loro importanza nonché gli elementi principali dell’itinerario e le sue peculiarità in ambito nazionale e nel contesto del Mediterraneo. I numeri di questo straordinario Progetto di turismo culturale sostenibile sono decisamente rilevanti: le prime 10 tappe coinvolgono 9 Comuni laziali e tra questi 8 sono borghi marinari di eccellenza. Secoloditalia.it - Progetto Lazio Blue Route, alla scoperta dei borghi marinari tra storia, archeologia, turismo e 2 siti Unesco Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ladiventa una realtà. Alberto Renzi, architetto e progettista della, incaricato dall’Associazione Mar, ha presentato in anteprima lo studio di fattibilità dell’itinerario laziale dedicato ai, centrato sulla realizzazione fisica del suo tratto “pilota” che riguarda il litorale nord delda Montalto di Castro finoCapitale. Alberto Renzi ha inoltre illustrato gli obiettivi del, sottolineando quali siano le funzioni dei cammini, la loro importanza nonché gli elementi principali dell’itinerario e le sue peculiarità in ambito nazionale e nel contesto del Mediterraneo. I numeri di questo straordinariodiculturale sostenibile sono decisamente rilevanti: le prime 10 tappe coinvolgono 9 Comuni laziali e tra questi 8 sonodi eccellenza.

Nuova vita per il Lazio : presentato il progetto della Lazio Blue Route dedicato ai Borghi Marinari - Da qui, i visitatori possono esperimentare una varietà di paesaggi, che includono colline, spiagge e città storiche, fino a raggiungere la capitale, Roma. Anche altri amministratori locali, come il sindaco di Terracina e il delegato di Ladispoli, hanno messo in luce le potenzialità turistiche delle loro aree, enfatizzando come la Lazio Blue Route possa migliorare la rete di collegamenti e ... (Gaeta.it)

Blue Planet Economy : potenziamento infrastrutturale del Basso Lazio - la proposta di Unindustria - . Secondo l’ultimo rapporto di Unioncamere l’economia del mare è capace di attivare un valore aggiunto lordo di 178 miliardi di pari al 10,2% dell’economia nazionale, a fronte di circa 228mila […] L'articolo Blue Planet Economy: potenziamento infrastrutturale del Basso Lazio, la proposta di Unindustria sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. (Temporeale.info)

