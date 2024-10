Premier League 2024/2025: il Manchester United vince in rimonta, colpaccio Brighton (Di sabato 19 ottobre 2024) Gol ed emozioni nei match dell’ottava giornata di Premier League 2024/2025 andati in scena di sabato pomeriggio. Spicca il successo del Manchester United, che ha superato per 2-1 il Brentford: ospiti avanti nel finale di primo tempo con Pinnock, ma nella ripresa è arrivata la rimonta dei Red Devils, firmata Garnacho–Hojlund. HIGHLIGHTS Manchester United-BRENTFORD 2-1 Tris dell’Aston Villa, che ha sconfitto a domicilio il Fulham (gol di Watkins, Rogers e un’autorete), consolidando la quarta posizione, mentre il Brighton ha ottenuto una prestigiosa vittoria sul campo del Newcastle: decisivo il gol di Welbeck, che ha regalato ai Seagulls il quinto posto provvisorio. Crollo casalingo del Southampton, rimontato da 2-0 a 2-3 dal Leicester, trascinato dal solito Vardy. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Gol ed emozioni nei match dell’ottava giornata diandati in scena di sabato pomeriggio. Spicca il successo del, che ha superato per 2-1 il Brentford: ospiti avanti nel finale di primo tempo con Pinnock, ma nella ripresa è arrivata ladei Red Devils, firmata Garnacho–Hojlund. HIGHLIGHTS-BRENTFORD 2-1 Tris dell’Aston Villa, che ha sconfitto a domicilio il Fulham (gol di Watkins, Rogers e un’autorete), consolidando la quarta posizione, mentre ilha ottenuto una prestigiosa vittoria sul campo del Newcastle: decisivo il gol di Welbeck, che ha regalato ai Seagulls il quinto posto provvisorio. Crollo casalingo del Southampton,to da 2-0 a 2-3 dal Leicester, trascinato dal solito Vardy.

