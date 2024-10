Ilgiorno.it - Piattaforma alle Caviate. Lago più accessibile agli sportivi

(Di sabato 19 ottobre 2024) Unadi “decollo“ e “atterraggio“ per tutti gli appassionati di sport acquatici e una passerella per camminare sul lungopiù famoso e belle d’Italia. Le realizzeranno i tecnici della Roger Group di Milano, che si sono aggiudicati l’appalto per la realizzazione di unae di una passerella a, in località, nella parte verso nord Lecco. Si tratta di una commessa da quasi un milione di euro, tra 855mila euro di importo contrattuale, 22.557 per oneri della sicurezza e 88mila di Iva al 10%. "Un passo in avanti importante per dare a Lecco un nuovo punto di interesse turistico valorizzando il nostro- spiega Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco -.