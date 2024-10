Palermo, al via l'ottava edizione del Ballarò Buskers (Di sabato 19 ottobre 2024) “Rosalia libera Albergheria” è il motto dell'ottava edizione del Ballarò Buskers che come ogni anno inonda le strade e le piazze del quartiere di Palermo di artisti da diverse parti del mondo, creatività, colore, musica ed esibizioni circensi. A Santa Rosalia, che viene invocata graficamente da Manuela Di Pisa, attraverso una giovane trapezista che sparge petali di rosa sull'Albergheria, si chiede di salvare l'identità e la storicità di questi luoghi. Qyesta edizione vuole invitare a riflettere su quale forma di sviluppo socioeconomico stia investendo la città. Tg24.sky.it - Palermo, al via l'ottava edizione del Ballarò Buskers Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Rosalia libera Albergheria” è il motto dell'delche come ogni anno inonda le strade e le piazze del quartiere didi artisti da diverse parti del mondo, creatività, colore, musica ed esibizioni circensi. A Santa Rosalia, che viene invocata graficamente da Manuela Di Pisa, attraverso una giovane trapezista che sparge petali di rosa sull'Albergheria, si chiede di salvare l'identità e la storicità di questi luoghi. Qyestavuole invitare a riflettere su quale forma di sviluppo socioeconomico stia investendo la città.

