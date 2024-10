**Open Arms: Salvini ripropone video Camps, 'non festeggiano sbarco ma perché cado io'** (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Pm, sinistra e ong mi considerano un sequestratore e per questo mi vogliono in galera. Eppure, in questo video, emerge la verità: Open Arms, dopo aver bighellonato in mare per settimane - come certificato da Malta - apprende la notizia del via libera allo sbarco in Italia. È l'agosto 2019 e Conte ha appena tradito gli elettori alleandosi con il Pd. Le persone a bordo della nave spagnola esultano". Lo scrive sui social Matteo Salvini, leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicando un video in cui il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, si diceva contento non tanto che fossero sbarcati i migranti, ma che fosse caduto Salvini. "Secondo chi mi vuole in carcere, sarebbero tutti miei ostaggi: eppure, l'attivista Oscar Camps rivela che il motivo della felicità è un altro. Liberoquotidiano.it - **Open Arms: Salvini ripropone video Camps, 'non festeggiano sbarco ma perché cado io'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Pm, sinistra e ong mi considerano un sequestratore e per questo mi vogliono in galera. Eppure, in questo, emerge la verità: Open, dopo aver bighellonato in mare per settimane - come certificato da Malta - apprende la notizia del via libera alloin Italia. È l'agosto 2019 e Conte ha appena tradito gli elettori alleandosi con il Pd. Le persone a bordo della nave spagnola esultano". Lo scrive sui social Matteo, leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicando unin cui il fondatore di Open, Oscar, si diceva contento non tanto che fossero sbarcati i migranti, ma che fosse caduto. "Secondo chi mi vuole in carcere, sarebbero tutti miei ostaggi: eppure, l'attivista Oscarrivela che il motivo della felicità è un altro.

