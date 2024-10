Lanazione.it - Oltre 5 milioni per le strade. Latrofa illustra il piano: "Così miglioriamo Pisa"

(Di sabato 19 ottobre 2024) Nell’ultimo anno il Comune ha investito 5,5di euro per la manutenzione di asfalti, lastricati e marciapiedi nei vari quartieri cittadini. In questi giorni lavori finiti in via Rindi e via Piave. In particolare, in via Rindi è stato rifatto il manto stradale per una superficie complessiva di 8 mila metri quadrati di asfalto. Appena concluse anche le riasfaltature di via Canavari e via Giusti tra le Nazioni (Don Bosco) per ulteriori 5 mila metri quadrati.