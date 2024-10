Nico Paz fa il suo debutto e salva un punto per il Como de Fábregas (Di sabato 19 ottobre 2024) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: El argentino Nico Paz se estrenó este sábado Como goleador con el Como 1907 que entrena el español Cesc Fábregas y consiguió para su equipo un gran punto ante el Parma (1-1), que se había adelantado en el marcador y que rozó la victoria con una superlativa exhibición del español Adrián Bernabé. –> Debut con Argentina, elogios de Leo Messi, gol con su nuevo equipo, ese que lidera con el desparpajo de un veterano, y MVP del partido. La semana de Nico Paz es para enmarcar y, aunque no consiguió regalar la victoria a los suyos, evitó la derrota con su tanto y colocó a los de Fábregas con 9 puntos, que en esta igualada Serie A están más cerca de los puestos europeos que del descenso. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: El argentinoPaz se estrenó este sábadogoleador con el1907 que entrena el español Cescy consiguió para su equipo un granante el Parma (1-1), que se había adelantado en el marcador y que rozó la victoria con una superlativa exhibición del español Adrián Bernabé. –> Debut con Argentina, elogios de Leo Messi, gol con su nuevo equipo, ese que lidera con el desparpajo de un veterano, y MVP del partido. La semana dePaz es para enmarcar y, aunque no consiguió regalar la victoria a los suyos, evitó la derrota con su tanto y colocó a los decon 9s, que en esta igualada Serie A están más cerca de los puestos europeos que del descenso.

