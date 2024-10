Napoli, omicidio in pieno giorno: un uomo di 43 anni colpito a morte da colpi d’arma da fuoco (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico episodio di cronaca si è consumato nel pomeriggio di oggi a Napoli, dove un uomo di 43 anni è stato ucciso in quella che sembra essere una sparatoria avvenuta nel quartiere Ponticelli. L’evento ha scosso la comunità locale e ha richiamato immediatamente l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno indagando per fare chiarezza sui dettagli del caso. Le indagini sono in fase embrionale e i carabinieri stanno cercando di reperire informazioni utili per identificare l’autore del gesto violento. Le circostanze dell’accaduto L’episodio è avvenuto nel pomeriggio, quando sono stati chiamati i carabinieri del nucleo radiomobile per segnalare un uomo ferito. Gli agenti sono accorsi rapidamente presso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania, dove il 43enne era stato trasportato. Gaeta.it - Napoli, omicidio in pieno giorno: un uomo di 43 anni colpito a morte da colpi d’arma da fuoco Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico episodio di cronaca si è consumato nel pomeriggio di oggi a, dove undi 43è stato ucciso in quella che sembra essere una sparatoria avvenuta nel quartiere Ponticelli. L’evento ha scosso la comunità locale e ha richiamato immediatamente l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno indagando per fare chiarezza sui dettagli del caso. Le indagini sono in fase embrionale e i carabinieri stanno cercando di reperire informazioni utili per identificare l’autore del gesto violento. Le circostanze dell’accaduto L’episodio è avvenuto nel pomeriggio, quando sono stati chiamati i carabinieri del nucleo radiomobile per segnalare unferito. Gli agenti sono accorsi rapidamente presso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania, dove il 43enne era stato trasportato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomo ucciso a Napoli a colpi d'arma da fuoco - Sono in corso indagini in corso per chiarire dinamica e luogo della sparatoria. Sarebbe stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco. Non si esclude che l'omicidio sia avvenuto nel quartiere Ponticelli. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti poco fa nel pronto soccorso di Villa Betania per un uomo ferito. (Quotidiano.net)

Uomo ucciso a Napoli a colpi d’arma da fuoco - Si tratta di un 43enne, morto poco dopo il ricovero. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti poco fa nel pronto soccorso di Villa Betania per un uomo ferito. Sono in corso indagini in corso per chiarire dinamica e luogo della sparatoria. Sarebbe stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco. (Anteprima24.it)

Arrestato un uomo a Napoli per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale - Le circostanze dell’accaduto rivelano un contesto complesso, segnato da comportamenti impulsivi e aggressivi che hanno attivato l’intervento immediato delle forze dell’ordine. L’intervento della polizia La situazione ha richiesto il supporto del personale specializzato, in particolare dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che sono stati chiamati a prestare aiuto agli ... (Gaeta.it)