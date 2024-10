Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Una pole splendida! La Sprint Race sarà tosta, non penso a Bagnaia 5°”

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un sorridentefesteggia, e ne ha ben donde, dopo aver stampato una clamorosaposition del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Phillip Island il pilota del team Ducati Pramac ha rifilato distacchi amplissimi a tutti, mettendosi nelle migliori condizioni in vista delle due gare del fine settimana. Laposition ha visto lo spagnolo fermare i cronometri sull’1:27.296 a soli 50 millesimi dal suo record della pista di un anno fa. In prima fila anche Marc Marquez a 594 millesimi e Maverick Vinales a 695. Dalla quarta posizione di Marco Bezzecchi (+1.079) i distacchi si fanno amplissimi. Quinta posizione per Francescoa 1.182, sesta per Raul Fernandez a 1.202, quindi settimo Franco Morbidelli a 1.