Morgan parla di Anna Lou a Ballando: "E' più che una semplice ragazza carina che sa ballare bene"

Morgan rompe il silenzio sulla partecipazione a Ballando con le stelle della figlia, Anna Lou Castoldi, con Asia Argento, durante una esclusiva concessa a Fanpage. Nelle varie dichiarazioni l'artista fa anche un inaspettato plauso alla sua ex compagna.

Morgan parla della figlia, concorrente a Ballando con le stelle 2024

Senza filtri, Morgan parla della presenza di Anna Lou Castoldi tra i concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle 2024. L'artista si dice molto fiero del percorso della figlia sottolineando: "In questo momento mi dà grande gioia quello che sta facendo mia figlia Anna Lou nella trasmissione Ballando con le Stelle". Morgan confessa quindi di essere uno tra i tanti telespettatori del dancing show del sabato sera, che dall'esordio della nuova corrente stagione riesce a sbaragliare la concorrenza nelle gare di ascolti TV.

Morgan commenta Anna Lou Castoldi : cosa ne pensa della figlia a Ballando con le stelle - Il debutto di Anna Lou Castoldi a Ballando con le Stelle commuove Morgan: ecco la sua reazione e il ruolo di Asia Argento. L'articolo Morgan commenta Anna Lou Castoldi: cosa ne pensa della figlia a Ballando con le stelle proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Morgan commenta il percorso di Anna Lou a Ballando : “Continua a stupirmi - sono fiero” - ” Morgan ha dedicato altre parole piene di stima e affetto ad Anna Lou: “Ciò che sto vedendo in televisione in questi giorni è molto più di una ragazza carina che sa ballare bene. Io sono stato uno dei modelli, ma non l’unico. Anna Lou è una personalità complessa, ricca di virtù, di vita e di significato. (Bollicinevip.com)

Morgan svela cosa pensa di Anna Lou a Ballando con le Stelle - È una giovane donna capace di esprimere se stessa in modo naturale e diretto, senza finzioni, senza copioni, semplicemente vivendo e affermando la vita in ogni suo gesto. Io sono stato uno dei modelli, ma non l’unico. Tutto quello che oggi porta in scena lo ha conquistato da sola, lo ha cercato e studiato con dedizione. (Biccy.it)