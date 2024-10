Mondiali su pista, Consonni si regala uno splendido argento nell’omnium (Di sabato 19 ottobre 2024) CICLISMO SU pista. Sabato 19 ottobre il 30enne di Brembate Sopra conquista il secondo posto nella gara iridata a Ballerup, in Danimarca. «Non è male per iniziare», ha detto Simone. La sorella Chiara quinta nella madison. Ecodibergamo.it - Mondiali su pista, Consonni si regala uno splendido argento nell’omnium Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CICLISMO SU. Sabato 19 ottobre il 30enne di Brembate Sopra conquista il secondo posto nella gara iridata a Ballerup, in Danimarca. «Non è male per iniziare», ha detto Simone. La sorella Chiara quinta nella madison.

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : tocca a Consonni nella corsa a punti dell’omnium - 45 Gran finale per Capewell che regola la connazionale per 109 millesimi e si assicura quantomeno l’argento. Ecco i quattro accoppiamenti. 19. 18. Il colombiano Ortega Fontalvo va al comando con 9?706 13. 19. 01 Partono i due atleti. Ripetersi non sarà una passeggiata, ma le due azzurre potranno nuovamente dar spettacolo dopo le emozioni vissute a Parigi poco più di due mesi fa. (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : quinte Guazzini/Consonni nella madison - Ecco i quattro accoppiamenti. 10: Quarto posto e qualificazione per Mattia Predomo con 9?938. 19. Si prosegue con le qualificazioni e i primi turni della velocità maschile. 04: Cosa ha fatto Anna Morris! La britannica chiude la sua prova a un secondo dal record del mondo di Chloè Dygert (in gara più tardi) completando la sua prova con 3’17?656. (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : tocca a Vittoria Guazzini e Chiara Consonni nella madison - 58: Queste le qualificate per la finale del Time Trial 500 metri: Iana Burlakova (AIN) – 33. 43: Bene la cinese Jiang che si inserisce al terzo posto con 33?368, quarta la olandese Kalee con 33?776 12. 28: Tra poco il via delle qualificazioni del Time Trial 500 metri femminile. 03 L’ultimo scontro vedrà affrontarsi l’australiano Hoffman e il nipponico Ota. (Oasport.it)