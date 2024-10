Modena-Palermo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 (Di sabato 19 ottobre 2024) Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Modena-Palermo, match dello stadio Braglia valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. La formazione emiliana di Pierpaolo Bisoli arriva dal pareggio dello scorso turno contro il Catanzaro e adesso ha voglia di tornare al successo davanti ai propri tifosi, per scavalcare in classifica gli avversari odierni. Modena-Palermo, come seguire il match I ragazzi allenati da Alessio Dionisi, dal loro canto, arrivano dalla sconfitta subita contro la Salernitana e sperano di rialzare subito la testa per non perdere ulteriore terreno dalle prime posizioni. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Braglia valevole per la nona giornata del campionato italiano di. La formazione emiliana di Pierpaolo Bisoli arriva dal pareggio dello scorso turno contro il Catanzaro e adesso ha voglia di tornare al successo davanti ai propri tifosi, per scavalcare in classifica gli avversari odierni., come seguire il match I ragazzi allenati da Alessio Dionisi, dal loro canto, arrivano dalla sconfitta subita contro la Salernitana e sperano di rialzare subito la testa per non perdere ulteriore terreno dalle prime posizioni. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.

Modena-Palermo (sabato 19 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni - convocati - quote - pronostici - I siciliani vengono dalla sconfitta interna contro la Salernitana prima della sosta e sabato cercheranno di riscattarsi contro un Modena contro il quale hanno vinto gli ultimi quattro scontri diretti puntando anche sul fatto che […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Il Palermo non ha la classifica che molti avevano previsto anche se c’è ancora tantissimo tempo per raddrizzare la ... (Infobetting.com)

Modena-Palermo - le probabili formazioni : Verre scalza Ranocchia - Ceccaroni terzino sinistro - Seduta mattutina di rifinitura per i rosanero di Dionisi, prima della partenza pomeridiana verso Modena. A Torretta il tecnico ha messo in campo la probabile formazione che domani pomeriggio al Braglia affronterà la squadra allenata da Bisoli. Ieri in conferenza stampa Dionisi ha precisato che... (Palermotoday.it)

Modena vs Palermo : le probabili formazioni - Modena vs Braglia si giocherà sabato 19 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Braglia. . Bisoli PALERMO(4-3-3): Desplanches, Pierozzi, Banija, Nikolaou, Lund, Segre, Gomes, Verre, Insigne, Henry, Di Francesco. Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Nell’ultima uscita è arrivato anche il ko casalingo a complicare le cose, ed ora devono raccogliere ... (Sport.periodicodaily.com)