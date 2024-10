Milan, Fonseca: "Le esclusioni dal 1'? Nessun messaggio, solo scelte. Leao? Abbiamo tante partite..." (Di sabato 19 ottobre 2024) Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha rilasciato le classiche dichiarazioni pre partita a DAZN, a pochi minuti dalla sfida contro l`Udinese: messaggio PE Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Paulo, tecnico del, ha rilasciato le classiche dichiarazioni pre partita a DAZN, a pochi minuti dalla sfida contro l`Udinese:PE

La cura Fonseca e l’intreccio con il Milan : affari per 270 milioni - Se ne parla parecchio in Francia e, infatti, è stata pubblicata anche dall’autorevole ‘L’Equipe’ che ha sottolineato anche dei dati piuttosto importanti. itLo sanno bene le big di Serie A che, di fatto, sono tutte orientate su questa linea, a partire dai campioni d’Italia dell’Inter, che devono comunque rispettare i principi di bilancio di Oaktree, ma che vale anche per i cugini del Milan. (Calciomercato.it)

Fonseca usa il pugno di ferro : in Milan-Udinese Tomori - Abraham e Leao fuori dai titolari - Il tecnico portoghese non fa sconti e dà seguito alle parole durissime in conferenza stampa. Nell'immediata vigilia della partita di campionato fa rumore la scelta di tenere fuori dalla formazione titolare Tomori, Abraham e Leao.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Milan-Udinese (sabato 19 ottobre 2024 ore 18 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Fonseca rinuncia a Leao - Tomori e Abraham - La stagione di Milan e Udinese ha un punto comune, la conduzione tecnica affidata a un tecnico straniero che ha sostituito un allenatore italiano e il fatto che né Fonseca né Runjaic in estate fossero considerate le prime scelte per la rifondazione. Il tecnico portoghese è tornato sulla graticola prima della sosta, con la sconfitta […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)