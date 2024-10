Menendez, secondo lo zio materno «devono rimanere in carcere: hanno ucciso per avidità» (Di sabato 19 ottobre 2024) Il caso, che ha ispirato la serie Netflix Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, è stato recentemente riaperto. L’ufficio del procuratore di Los Angeles sta esaminando nuove prove Vanityfair.it - Menendez, secondo lo zio materno «devono rimanere in carcere: hanno ucciso per avidità» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il caso, che ha ispirato la serie Netflix Monsters: The Lyle and ErikStory, è stato recentemente riaperto. L’ufficio del procuratore di Los Angeles sta esaminando nuove prove

I fratelli Menendez - secondo Ryan Murphy - usciranno di carcere entro Natale - Il produttore non ha nemmeno escluso di realizzare nuovi episodi della serie antologica Monsters nel caso in cui ci fossero degli importanti sviluppi nel loro caso. Il produttore della serie Monsters, Ryan Murphy, ha parlato dell'impatto avuto dalla serie sulla situazione legale di Erik e Lyle Menendez, in carcere dopo l'omicidio dei genitori. (Movieplayer.it)

Erik e Lyle Menendez - secondo la star della serie Netflix - "meritano un altro processo" - Cooper Koch ha interpretato Erik Menendez nella serie Netflix prodotta da Ryan Murphy e l'attore ha ora sostenuto che i due fratelli meriterebbero un nuovo processo. Cooper Koch, protagonista della serie Netflix, ha incontrato i fratelli Menendez in carcere e ritiene sarebbe giusto che abbiano un nuovo processo. (Movieplayer.it)