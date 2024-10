Maltempo su tutta l’Italia, frane e treni bloccati. La situazione: emergenza in Toscana (Di sabato 19 ottobre 2024) Allerta meteo in tutta Italia: la situazione (critica) del 19 ottobre – L’ondata di Maltempo in Italia non accenna a fermarsi, con forti perturbazioni che stanno colpendo gran parte del Paese il 19 ottobre. Piogge torrenziali, nubifragi e raffiche di vento mettono a dura prova numerose regioni, spingendo la Protezione Civile a emettere un’allerta rossa in Emilia-Romagna, mentre altre sei regioni sono sotto allerta arancione per il rischio di temporali violenti, esondazioni e frane. Vediamo, ora, il quadro della situazione. Maltempo in Italia: disagi e rischi idrogeologici su tutto il territorio Le previsioni indicano che il Nordest sarà particolarmente colpito, ma il Maltempo si estenderà anche al Centro-Sud, con la Sicilia e la Calabria tra le aree più a rischio di precipitazioni da record. Urbanpost.it - Maltempo su tutta l’Italia, frane e treni bloccati. La situazione: emergenza in Toscana Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Allerta meteo inItalia: la(critica) del 19 ottobre – L’ondata diin Italia non accenna a fermarsi, con forti perturbazioni che stanno colpendo gran parte del Paese il 19 ottobre. Piogge torrenziali, nubifragi e raffiche di vento mettono a dura prova numerose regioni, spingendo la Protezione Civile a emettere un’allerta rossa in Emilia-Romagna, mentre altre sei regioni sono sotto allerta arancione per il rischio di temporali violenti, esondazioni e. Vediamo, ora, il quadro dellain Italia: disagi e rischi idrogeologici su tutto il territorio Le previsioni indicano che il Nordest sarà particolarmente colpito, ma ilsi estenderà anche al Centro-Sud, con la Sicilia e la Calabria tra le aree più a rischio di precipitazioni da record.

Maltempo - allerta in tutta Italia : in Toscana chiesto stato di emergenza nazionale – La diretta - Il maltempo non dà tregua all’Italia il 19 ottobre, con una serie di intense perturbazioni che stanno colpendo gran parte del Paese. Le autorità regionali, in via precauzionale, hanno sospeso tutte le competizioni sportive giovanili e dilettantistiche fino alla mattina di domenica, con l’eccezione delle partite in programma nel pomeriggio della stessa giornata. (Thesocialpost.it)

Allerta rossa e arancione in 7 regioni - maltempo su tutta Italia : le previsioni meteo - È stata emanata anche quella per rischio temporali intensi, con piogge forti, fulmini e grandinate che possono causare danni locali in: Basilicata; Calabria; Emilia-Romagna; Puglia; Sicilia. Sabato 19 ottobre il cielo sarà coperto ovunque, con piogge diffuse e particolarmente intense in Sicilia, Calabria ionica, Puglia salentina, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e lungo le coste della ... (Quifinanza.it)

Maltempo : zone di Emilia-Romagna in allerta rossa - quasi tutta la Puglia fra quelle in arancione Protezione civile - previsioni meteo - Codice giallo per l’intera regione. Parte dell’Emilia-Romagna in allerta rossa, fra le zone d’Italia oggi in codice arancione la Puglia ad esclusione del foggiano (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Il sindaco di Taranto, con un’ordinanza, ha disposto “la chiusura per il giorno sabato 19. (Noinotizie.it)