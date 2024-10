Maltempo in Italia: allerta arancione in cinque regioni, gialla in tredici (Di sabato 19 ottobre 2024) Continua la fase di Maltempo su gran parte del Paese, con un’allerta arancione diramata in cinque regioni e una gialla in tredici, a causa di piogge e temporali che si intensificano soprattutto nel Sud e nelle aree ioniche. Bassa pressione in movimento verso la Tunisia Una struttura di bassa pressione si sta spostando verso la Tunisia, mantenendo condizioni di instabilità su ampie zone del Mezzogiorno. La Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende l’allerta precedente. Le precipitazioni diffuse e i forti temporali potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche, come evidenziato nel bollettino nazionale consultabile sul sito ufficiale della Protezione Civile. Thesocialpost.it - Maltempo in Italia: allerta arancione in cinque regioni, gialla in tredici Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Continua la fase disu gran parte del Paese, con un’diramata ine unain, a causa di piogge e temporali che si intensificano soprattutto nel Sud e nelle aree ioniche. Bassa pressione in movimento verso la Tunisia Una struttura di bassa pressione si sta spostando verso la Tunisia, mantenendo condizioni di instabilità su ampie zone del Mezzogiorno. La Protezione Civile, in collaborazione con lecoinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende l’precedente. Le precipitazioni diffuse e i forti temporali potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche, come evidenziato nel bollettino nazionale consultabile sul sito ufficiale della Protezione Civile.

