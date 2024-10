Maltempo, disagi da Nord a Sud. A Bologna evacuati i piani terra, esonda un fiume nell’Agrigentino (Di sabato 19 ottobre 2024) L’Italia è ancora stretta nella morsa del Maltempo. La perturbazione proveniente dall’Atlantico sta portando con sé piogge intense e forti temporali da Nord a Sud. Un’allerta rossa per rischio idraulico è in vigore in Emilia-Romagna; arancione su parte di Veneto, Campania, Basilicata, Puglia e sull’intero territorio di Calabria e Sicilia. Valutata inoltre l’allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e sui restanti settori di Campania, Basilicata e Puglia. Le precipitazioni più intense sono attese nelle Marche, in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. In Sicilia esonda il fiume Salso A Licata, in provincia di Agrigento, è esondato il fiume Salso. Alcune abitazioni a ridosso del fiume sono state evacuate per precauzione. Lapresse.it - Maltempo, disagi da Nord a Sud. A Bologna evacuati i piani terra, esonda un fiume nell’Agrigentino Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’Italia è ancora stretta nella morsa del. La perturbazione proveniente dall’Atlantico sta portando con sé piogge intense e forti temporali daa Sud. Un’allerta rossa per rischio idraulico è in vigore in Emilia-Romagna; arancione su parte di Veneto, Campania, Basilicata, Puglia e sull’intero territorio di Calabria e Sicilia. Valutata inoltre l’allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e sui restanti settori di Campania, Basilicata e Puglia. Le precipitazioni più intense sono attese nelle Marche, in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. In SiciliailSalso A Licata, in provincia di Agrigento, èto ilSalso. Alcune abitazioni a ridosso delsono state evacuate per precauzione.

