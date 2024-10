LIVE Lecce-Inter Primavera 0-0: Zanchetta si affida a Lavelli (Di sabato 19 ottobre 2024) Quest’oggi si disputa la partita Lecce-Inter Primavera: il match è valido per l’ottava giornata di campionato. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13. Si gioca al Deghi Center. LIVE Lecce-Inter Primavera 0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 80? Quieto tira verso la porta, Rafaila manda in corner. 74? Fuori Spinacce per Lavelli. 73? Calligaris esce malissimo, Mboko tira comunque fuori a porta vuota. 71? BERTOLUCCI TIRA E CALLIGARIS NON SI FA BEFFARE! 70? Zanchetta ci prova dai 30 metri, il pallone va lontano. 68? QUIETO SALTA IL PORTIERE MA NON CONCLUDE A PORTA VUOTA! La palla finisce fuori. 66? CHE VOLO DI CALLIGARIS! SUPER PARATA SUL TIRO DI KOVAC SOTTO L’INCROCIO DEI PALI. 65? Esce Aidoo già ammonito, entra Della Mora. Inter-news.it - LIVE Lecce-Inter Primavera 0-0: Zanchetta si affida a Lavelli Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Quest’oggi si disputa la partita: il match è valido per l’ottava giornata di campionato. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13. Si gioca al Deghi Center.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 80? Quieto tira verso la porta, Rafaila manda in corner. 74? Fuori Spinacce per. 73? Calligaris esce malissimo, Mboko tira comunque fuori a porta vuota. 71? BERTOLUCCI TIRA E CALLIGARIS NON SI FA BEFFARE! 70?ci prova dai 30 metri, il pallone va lontano. 68? QUIETO SALTA IL PORTIERE MA NON CONCLUDE A PORTA VUOTA! La palla finisce fuori. 66? CHE VOLO DI CALLIGARIS! SUPER PARATA SUL TIRO DI KOVAC SOTTO L’INCROCIO DEI PALI. 65? Esce Aidoo già ammonito, entra Della Mora.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Lecce-Inter Primavera 0-0 : comincia il secondo tempo! - 3? Re Cecconi fondamentale in chiusura sulle scorribande avversarie. 17? BERTOLUCCI SI AVVICINA ALLA RETE! Calligaris soffia, il pallone finisce di poco alto. INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Re Cecconi, Alexiou, Motta; Venturini, Zanchetta, Topalovic; Romano, Spinaccè, Quieto. 10. 10. A fra un quarto d’ora per il secondo tempo LIVE di Lecce-Inter Primavera. (Inter-news.it)

LIVE Lecce-Inter Primavera 0-0 : inizia la partita! - Allenatore: Giuseppe Scurto. 59 L’Inter gioca in maglia bianca, mentre il Lecce indossa la divisa giallorossa. 10. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13. LIVE LECCE-INTER PRIMAVERA 0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 11 INIZIA LA PARTITA. it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali ... (Inter-news.it)

LIVE Lecce-Inter Primavera : cronaca e risultato in diretta - it Web TV su YouTube (iscriviti al canale), Twitch (segui il canale) e TikTok (segui l’account). LECCE (4-3-3): Rafaila; Ubani, Pehlivanov, Esposito, Addo; Kovac, Gorter, Yilmaz; Winkelmann, Bertloucci, Delle Monache. Segui Inter-News. it. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ... (Inter-news.it)