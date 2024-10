LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Verstappen vince la Sprint Race davanti a un fantastico Sainz, 4° Leclerc. A mezzanotte le qualifiche (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.46 La nostra DIRETTA LIVE della Sprint Race finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento a mezzanotte per le qualifiche. 20.43 Ecco la classifica aggiornata del Mondiale: 1. Max Verstappen (Red Bull) 3392. Lando Norris (McLaren) 2853. Charles Leclerc (Ferrari) 2504. Oscar Piastri (McLaren) 2375. Carlos Sainz (Ferrari) 197 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 177 7. George Russell (Mercedes) 159 8. Sergio Perez (Red Bull) 144 9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62 10. Nico Hulkenberg (Haas) 25 11. Lance Stroll (Aston Martin) 24 12. Yuki Tsunoda (RB) 22 13. Alexander Albon (Williams) 12 14. Daniel Ricciardo (RB) 12 15. Pierre Gasly (Alpine) 8 16. Kevin Magnussen (Haas) 817. OLIVEr Bearman (Ferrari / Haas) 7 (6 in Ferrari ed 1 in Haas) 18. Esteban Ocon (Alpine) 5 19. Franco Colapinto (Williams) 4 20. Zhou Guanyu (Sauber) 0 21. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Verstappen vince la Sprint Race davanti a un fantastico Sainz, 4° Leclerc. A mezzanotte le qualifiche Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.46 La nostradellafinisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento aper le. 20.43 Ecco la classifica aggiornata del Mondiale: 1. Max(Red Bull) 3392. Lando Norris (McLaren) 2853. Charles(Ferrari) 2504. Oscar Piastri (McLaren) 2375. Carlos(Ferrari) 197 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 177 7. George Russell (Mercedes) 159 8. Sergio Perez (Red Bull) 144 9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62 10. Nico Hulkenberg (Haas) 25 11. Lance Stroll (Aston Martin) 24 12. Yuki Tsunoda (RB) 22 13. Alexander Albon (Williams) 12 14. Daniel Ricciardo (RB) 12 15. Pierre Gasly (Alpine) 8 16. Kevin Magnussen (Haas) 817. Or Bearman (Ferrari / Haas) 7 (6 in Ferrari ed 1 in Haas) 18. Esteban Ocon (Alpine) 5 19. Franco Colapinto (Williams) 4 20. Zhou Guanyu (Sauber) 0 21.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Varese-Trapani 19-16 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - Ora, quindi, un appuntamento casalingo per provare a trovare le prime risposte per risolvere questa crisi, contro un avversario assolutamente da non sottovalutare. The post LIVE – Varese-Trapani 19-16: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) appeared first on SportFace. 1? – Si parte. 20. Avvio shock di campionato per gli uomini di coach Mandole, che non solo hanno perso le prime tre partite ma lo ... (Sportface.it)

LIVE – Napoli-Cremona 48-45 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - Gli uomini di coach Milicic possono provare quindi a sfruttare la spinta per proprio pubblico per smuovere la classifica, mentre la formazione di coach Cavina tenterà il colpo esterno dopo aver perso le ultime due partite per appena un possesso contro Reggio Emilia e Pistoia. Il live in diretta di Napoli-Cremona, sfida valida per la 4^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. (Sportface.it)

LIVE Sinner-Alcaraz - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : si protrae l’attesa per la finale - 20. Il programma del match Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, valido per la finale del Six Kings Slam 2024 di tennis, torneo d’esibizione in corso a Riad, in Arabia Saudita. 29 Finite le celebrazioni per Nadal. (Oasport.it)