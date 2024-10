"Le mie proposte nella tesi di laurea" (Di sabato 19 ottobre 2024) "Ormai 7 anni fa, per la mia laurea in ingegneria edile e architettura ho presentato una tesi sul possibile recupero dell’area ex Macello di Monza. Io sono di Cologno, ma ho studiato a Monza che quindi mi è rimasta nel cuore. Insieme alla mia collega di tesi, abbiamo immaginato un progetto che si sviluppasse su due assi: nord/sud, sul collegamento Parco di Monza-Parco Lambro ed est/ovest, sulla direttrice che collega il centro con la periferia. Abbiamo ipotizzato per quest’area una biblioteca, un caffè letterario, un parcheggio, un cinema all’aperto e all’epoca un polo scolastico dai criteri innovativi, dalla scuola materna alle superiori". Ilgiorno.it - "Le mie proposte nella tesi di laurea" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "Ormai 7 anni fa, per la miain ingegneria edile e architettura ho presentato unasul possibile recupero dell’area ex Macello di Monza. Io sono di Cologno, ma ho studiato a Monza che quindi mi è rimasta nel cuore. Insieme alla mia collega di, abbiamo immaginato un progetto che si sviluppasse su due assi: nord/sud, sul collegamento Parco di Monza-Parco Lambro ed est/ovest, sulla direttrice che collega il centro con la periferia. Abbiamo ipotizzato per quest’area una biblioteca, un caffè letterario, un parcheggio, un cinema all’aperto e all’epoca un polo scolastico dai criteri innovativi, dalla scuola materna alle superiori".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Addio a numero chiuso e test d’ingresso per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia - Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria - Ma non solo. La titolare del Mur ha ricordato che il fabbisogno di futuri nuovi medici è di 30 mila professionisti in più nei prossimi sette anni e per soddisfarlo “abbiamo già aumentato i posti disponibili per i corsi di laurea in medicina e chirurgia e veterinaria”. Nel disegno di legge delega che ha ricevuto il via libera dalla 7ma Commissione del Senato si dice addio a numero chiuso e test ... (Laprimapagina.it)

Nella sua tesi di laurea racconta la sua disabilità : Lucrezia - 29 anni - con la “sindrome X Fragile” - L'articolo Nella sua tesi di laurea racconta la sua disabilità: Lucrezia, 29 anni, con la “sindrome X Fragile” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Intitolata “Nati due volte: da Giuseppe Pontiggia alla mia esperienza personale”, la tesi ha rappresentato l'occasione per condividere la sua storia di vita, spiegando come si sia sentita "nata" due volte: la prima alla nascita e la ... (Orizzontescuola.it)

Laureata dell’UniBg si aggiudica il premio Miglior Tesi del collegio dei Tecnici dell’Acciaio - La tesi di laurea è stata premiata per le caratteristiche di originalità, innovazione e rigore metodologico e per gli evidenti elementi di ricaduta positiva in tema di sicurezza e sostenibilità delle costruzioni. Grazie alle prove sperimentali condotte sul pannello dal Nagoya Institute of Technology, la laureata ha definito un modello semplificato agli elementi finiti che ne riproduce fedelmente ... (Bergamonews.it)