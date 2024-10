Temporeale.info - Latina / Bancarotta fraudolenta, finisce in manette un 73enne del posto

Leggi tutta la notizia su Temporeale.info

(Di sabato 19 ottobre 2024)– Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino (LT), in esecuzione a un’ordinanza emessa della Procura della Repubblica – Ufficio Esecuzioni Penali di, hanno arrestato undel luogo, dovendo espiare la pena di anni 3 di reclusione per, commessa circa 10 anni fa in provincia di L'articoloinundelTemporeale Quotidiano.