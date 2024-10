Ilgiorno.it - L’alzaia lungo l’Adda ha bisogno di interventi. Serve un milione di euro e forse non basta

(Di sabato 19 ottobre 2024) Undidi più. È il prezzo, stimato, per ripristinaree il collegamento allo Stallazzo di Paderno d’Adda, l’unico punto di ristoro e di primo soccorsoil fiume, dove lavoravo alcuni lavoratori svantaggiati di una cooperativa sociale ora in cassa integrazione, ma che rischiano la disoccupazione. La strada è interrotta da mesi per una frana, anzi da due frane. È uno dei percorsi ciclopedonali più panoramici e belli del territorio, nel cuore della valle del, che ha ispirato alcuni dipinti di Leonardo da Vinci, che lì ha progettato pure il Naviglio con un canale, chiuse e conche, e lambisce luoghi di storia, architettura e fede, come la Rocchetta. Al momento però i soldi mancano e non si sa nemmeno chi debba stanziarli.